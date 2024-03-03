ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Армия России сорвала попытку ротации Вооруженных сил Украины под Угледаром, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев. Также ВС РФ уничтожили бойцов инженерно-саперной группы противника, добавил он.

В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного, — проинформировал Гордеев.

В течение суток российские бомбардировщики и расчеты артиллерийских орудий ликвидировали на Южно-Донецком направлении 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами украинских войск, подчеркнул начальник пресс-центра.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, как российские бойцы устанавливают флаг РФ в селе Новомихайловка к северу от Угледара в ДНР. По данным канала, подразделения группировки «Восток» продолжают штурм и продвижение внутри поселка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.