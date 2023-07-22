ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ в районе Работино

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщил о провале украинского наступления на Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино. По информации канала, в результате действий ВС РФ, отбивших атаку с помощью артиллерии, дронов FPV и противотанковой управляемой ракеты, ситуация стабилизировалась. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Как отмечает канал, наступление на этом направлении началось в 05:50. ВСУ использовали два танка, три БМП Bradley и пехоту численностью до 70 человек. Позднее, в 06:30 украинские военнослужащие пытались снова провести наступление с помощью двух БМП Bradley, однако эта попытка также была неудачной.

Ранее российская авиация поразила более 10 мест скопления ВСУ на Запорожском направлении. Кроме того, была ликвидирована украинская разведгруппа в районе поселка Мирного. Помимо того, в районе Червоной Криницы в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена буксируемая гаубица.

При этом на Южно-Донецком направлении передовые подразделения при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ близ Макаровки, рассказал представитель группировки войск. Восточнее Урожайного был уничтожен минометный расчет, в районе Великой Новоселки — гаубица «Мста-Б», в районе Водяного — станция контрбатарейной борьбы. Кроме того, авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ под Старомайорским, расчет ЗРК «Оса» сбил два украинских беспилотника.