ВС РФ сбили украинскую «Фурию» на Купянском направлении МО: ВС России сбили дрон ВСУ «Фурия» в районе Житловки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман на Купянском направлении, сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Евгений Половодов. Кроме того, силы ПВО сбили ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотный летательный аппарат «Фурия» в районе Житловки.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи на Купянском направлении. Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе озера Лиман, — сказал Половодов.

Ранее ВСУ атаковали водоснабжающую инфраструктуру в городе Горловка Донецкой Народной Республики, поврежден участок водовода. Глава городской администрации Иван Приходько уточнил, что, по его словам, удар был целенаправленным. В результате обстрела также повреждена одна из котельных в Центрально-Городском районе Горловки. Персонал не пострадал.

До этого серия взрывов прозвучала в Одессе и Одесской области. Хлопки раздались спустя примерно 50 минут после объявления в регионе воздушной тревоги. Местные власти не прокомментировали ситуацию. Местные паблики написали, что после взрывов в некоторых районах города нет света и воды. При этом Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» информировал, что Одессу атакуют «рои российских дронов».