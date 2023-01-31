ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

Фото: МО РФ

Российские войска пресекли попытку ВСУ пересечь реку Днепр в районе Херсона, заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Он подчеркнул, что старания украинских войск не увенчались успехом. Как сказал Василенко, украинские бойцы пытались закрепиться на левом берегу реки.

Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела, — заметил пресс-секретарь врио губернатора.

Временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо на прошлой неделе сообщил, что левый берег Днепра бойцы ВСУ регулярно и бесприцельно обстреливают. По его словам, удары приводят к гибели мирных жителей.

Ранее сотрудники экстренных служб сообщили, что Вооруженные силы Украины в ночь на 31 января выпустили 39 снарядов по городам и селам на левом берегу Днепра в Херсонской области. Снаряды попали по Голой Пристани, селам Корсунка, Геройское и Покровка.

Накануне украинские СМИ сообщили, что в городе Днепре прозвучали взрывы. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

До этого в экстренных службах Херсонской области рассказали, что российская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки.