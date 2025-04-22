Кадыров сообщил о попытке прорыва ВСУ через границу России Кадыров сообщил о попытке прорыва ВСУ через границу на Сумском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рамзан Кадыров

Утром 22 апреля ВСУ предприняли попытку прорваться через государственную границу России на Сумском направлении, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, противнику не удалось реализовать свои планы благодаря упреждающему минированию, проведенному бойцами группы Аида СпН «Ахмат».

Сумское направление. Утром противник предпринял попытку прорыва через государственную границу. Однако не учел главного — граница находится под надежным контролем спецназа «Ахмат» Министерства обороны Российской Федерации, — написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что боевая бронемашина ВСУ подорвалась на мине, после чего ее добили при помощи оптоволоконного дрона. Украинские солдаты попытались эвакуироваться с помощью БРЭМ, однако и эту технику уничтожили.

Рамзан Кадыров выразил благодарность Герою России замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ и командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову, назвав его «братом» и отметив качественную подготовку бойцов, которые могут воевать в каких бы то ни было условиях.

20 апреля чеченский лидер выложил в своем Telegram-канале кадры уничтожения бойцов ВСУ, которые также пытались пересечь российскую границу. Рамзан Кадыров уточнил, что противник ликвидирован силами одного из штурмовых подразделений 204‑го полка спецназа «Ахмат».