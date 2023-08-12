ВС РФ поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области

Фото: Министерство обороны РФ

Бойцы группировки «Восток» поразили пункты управления беспилотной авиацией Вооруженных сил Украины в Запорожской области, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, объекты военной инфраструктуры противника были уничтожены в районах Марфополя и Чернового.

Применением ударных БПЛА уничтожены пункты управления беспилотной авиации ВСУ в районах [населенных пунктов] Марфополь и Червоное, — заявил он.

Российским артиллеристам также удалось уничтожить украинских зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» в районе Константиновки и скопление живой силы ВСУ к северо-западу от Никольского. Кроме того, ЗРК «Тор» и «Оса» сбили два вражеских БПЛА «Лелека».

Минобороны РФ ранее сообщало, что за минувшие сутки ВСУ на нескольких направлениях потеряли порядка 575 военных, семь боевых машин пехоты, семь боевых бронированных машин, польскую самоходную гаубицу Krab. Кроме этого, российские средства ПВО сбили два американских снаряда HIMARS и 16 беспилотников. Кроме того, бойцы группировки «Отважные» уничтожили артиллерийскую систему ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении.