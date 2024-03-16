ВС РФ поразили позиции 1-й бригады президента Украины МО РФ: позиции 1-й бригады президента Украины были поражены в районе Урожайного

Фото: Минобороны РФ

Российская бомбардировочная авиация и артиллерия успешно поразили позиции 1-й бригады президента Украины и 128-й бригады теробороны, передал ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев. По его словам, опорные пункты были атакованы в районах Старомайорского, Урожайного и Вольного Поля.

Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и Вольного Поля, — отметил военный.

Армия РФ улучшила позиции на фронтовой линии в этом районе, добавил начальник пресс-центра. Бойцы отразили одну контратаку противника и не дали ВСУ усилить ротацию на передовых позициях, сообщил Гордеев.

В течение суток уничтожено до 30 военнослужащих противника и два пикапа, — констатировал он.

Ранее ВС России в течение суток ликвидировали три пункта управления БПЛА армии Украины, информировал начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, российским бойцам удалось при поддержке артиллерийских орудий и авиации занять более выгодные позиции в зоне СВО.