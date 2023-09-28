В Минобороны РФ заявили о поражении 20 артиллерийских расчетов ВСУ МО РФ: ВС России подавили 20 артрасчетов ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы

Фото: МО РФ

ВС РФ поразили 20 артиллерийских расчетов ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук. По его словам, российские военные также уничтожили 120-миллиметровый миномет и боевую машину пехоты украинской армии.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов украинских войск, поражен 120-миллиметровый миномет, уничтожена боевая машина пехоты, бронированная машина, автомобиль пикап, — сказал Савчук.

Он добавил, что российские военные нанесли удары по группам 63-й механизированной бригады ВСУ, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Андреевкой на южном фланге Артемовска. Он отметил, что на позицию был сброшен снаряд — в результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка на Артемовском направлении. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.