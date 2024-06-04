ВС РФ получат новейших «убийц» дронов: новости СВО на утро 4 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летчик-инструктор и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах майор ВВС Андрей Красноперов в беседе с NEWS.ru допустил, что новый разведывательно-ударный беспилотный вертолет HUNTER, предназначенный для уничтожения морских дронов, могут поставить в зону спецоперации уже через полгода. По его словам, Вооруженные силы РФ в данный момент очень нуждаются в этом комплексе.

Майор напомнил, что многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305» для вертолетов отправили российской армии в зону боевых действий практически сразу после испытаний. Красноперов также назвал главное отличие БПЛА вертолетного типа от дронов самолетного: скорость первых ниже, поэтому расстояние, которое они могут преодолеть, меньше.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 3 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Мирные жители пострадали при обстреле ВСУ Горловки

Двое граждан получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), написал в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько. По его словам, украинские военные значительно нарастили использование БПЛА в регионе.

Авиация ВСУ в данное время выявлена в небе над Никитовским районом Горловки, уточнил Приходько. Глава города призвал местных жителей соблюдать осторожность.

В США объяснили разрешение на точечные удары Украины по РФ

США дали разрешение Украине на применение американского оружия лишь при точечных обстрелах территорий РФ, передает ТАСС заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби. По его словам, право на такие удары было предоставлено для срыва возможных атак армии России.

Политик назвал разрешение Вашингтона точечным и ограниченным в масштабах. В частности, речь шла о районах, прилегающих к Харьковской области, констатировал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую РЭБ поставили в пример Пентагону

Министерству обороны США следует взять пример с России в вопросе развития средств РЭБ и модернизировать это направление, написало агентство Bloomberg. По мнению журналистов, армия РФ успешно применяет этот тип вооружений при борьбе с украинскими БПЛА в зоне спецоперации.

Россия и Китай уделяют много внимания развитию высокоточного оружия, отметили авторы материала. При этом США с треском провалили собственную стратегию РЭБ, признали они.

ВС РФ впервые выпустили на поле боя «Лягушку»

Наземный беспилотный роботизированный комплекс «Лягушка» впервые применили военнослужащие группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Там отметили, что машина представляет собой платформу на четырех колесах грузоподъемностью до 30 килограммов.

В МО уточнили, что на платформу прикрепляются мины. Камера, установленная на антенне аппарата, позволяет оператору управлять беспилотником и объезжать препятствия, а дополнительная антенна позволяет сопровождать его на расстоянии более трех километров до местоположения противника.

Летчики Су-34 разнесли опорник ВСУ неуправляемыми бомбами

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ поразили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также была уничтожена живая сила противника, передает ТАСС.

Там уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500. Летчик самолета Су-34 добавил, что после сброса авиационных средств поражения военнослужащие выполнили маневр для безопасности и ушли по обратному маршруту на аэродром посадки.

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