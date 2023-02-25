Российские военные подорвали броневик с бомбами на позициях ВСУ под Сватово «Военкоры русской весны»: снабженный бомбами МТ-ЛБ взорвался на позициях ВСУ под Сватово

Фото: РИА Новости

Бронетранспортёр МТ-ЛБ

Российские военные подорвали заминированный бронетранспортер МТ-ЛБ вблизи позиций ВСУ под Сватово, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны». Военная техника была взорвана дистанционным способом. В Сети опубликовано видео с моментом взрыва.

Новый мощный взрыв на фронте у Сватово: начиненный взрывчаткой МТЛБ снова взорвался на позициях ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные вычислили колонну поставляемой ВСУ военной техники под Кременной и нанесли по ней удар. По его прогнозам, украинские военнослужащие смогли получить лишь 70% техники и вооружения, остальное было уничтожено силами ВС РФ.

Кроме этого, он рассказал, что бойцы ВСУ попытались нанести удар по Сватово, однако атака была отражена силами российских средств ПВО.

До этого военкор Евгений Поддубный рассказал, что украинские военнослужащие вскоре начнут «выскакивать» из Бахмута (Артемовска) из-за активного продвижения российских войск. Согласно его утверждениям, сейчас командование ВСУ по возможности старается не отправлять свежих солдат на линию соприкосновения, но в скором времени находящиеся в Бахмуте украинские военнослужащие могут попасть в окружение войск ВС РФ.