ВС РФ подняли флаг в селе к северу от Угледара «РВ»: ВС РФ подняли флаг России над Новомихайловкой

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, как российские бойцы устанавливают флаг РФ в селе Новомихайловка к северу от Угледара в ДНР. По данным канала, подразделения группировки «Восток» продолжают штурм и продвижение внутри поселка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Восток» отразили две атаки Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Также, по словам начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, пресечены две попытки противника провести ротацию подразделений. Он отметил, что операции были проведены неподалеку от Малиновки и Ровнополя.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России установили огневой контроль над участком дороги в районе Часова Яра. ВСУ используют этот путь для снабжения своей группировки в данном районе. Перед этим он рассказал, что российские войска уничтожили колонну бронетехники и личного состава ВСУ в районе города.

Тем временем британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский обвиняет своих подчиненных в ухудшении ситуации на ряде направлений. В частности, речь о положении дел в Запорожье и под Авдеевкой. Для стабилизации фронта тратится большой человеческий ресурс, уточнил эксперт.