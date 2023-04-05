ВС РФ подбили украинский БТР на Донецком направлении РИА Новости: ВС РФ уничтожили украинский БТР и до 15 военных на Донецком направлении

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что военные ВС РФ уничтожили украинский БТР и до 15 солдат на Донецком направлении. Кроме того, удалось подавить две иностранные радиолокационные станции контрабатарейной борьбы на Авдеевском направлении, отметил он в беседе с РИА Новости.

При попытке ротации групп расчетом ПТРК «Корнет» был уничтожен один вражеский БТР, а также личный состав ВСУ численностью до 15 человек, — рассказал Бигма.

Он добавил, что в районе населенного пункта Водяное разведподразделение первого армейского корпуса с помощью беспилотника выявило БМП. Машина была уничтожена вместе с расчетом, использовалась противотанковая управляемая ракета, уточнил Бигма.

Две иностранные РЛС на Авдеевском направлении разбил расчет батареи РСЗО «Град» артиллерийской бригады Южного военного округа, добавил он.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что артиллеристы ВС РФ нанесли огневое поражение скоплению украинских войск в районе Гуляйполя. По его словам, в результате точных ударов на Запорожском направлении уничтожены до 15 солдат ВСУ.