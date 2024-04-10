ВС РФ подбили четыре микроавтобуса ВСУ и сорвали их ротацию под Херсоном

Фото: МО РФ

Четыре микроавтобуса с пехотинцами Вооруженных сил Украины были уничтожены в зоне спецоперации в Херсонской области, сообщает Минобороны России. Это попало на камеры объективного контроля, кадры опубликовал телеканал «Звезда». Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли удары по украинским солдатам из ПТРК «Фагот».

Разведчики ВС РФ зафиксировали движение в окопах на правом берегу реки, эта часть контролируется ВСУ. Отмечается, что противник готовился к ротации, вскоре в той местности появились микроавтобусы с украинскими пехотинцами. Российские солдаты выпустили по ним управляемые ракеты и сразу сменили позицию, чтобы избежать ответного удара.

Ранее в Минобороны России сообщили, что огнеметчики Западной группировки ВС РФ на Купянском направлении выжгли вакуумными боеприпасами огнеметов «Шмель» укрепленные замаскированные опорные пункты ВСУ. Там отметили, что противник стоял на пути продвижения российских подразделений на бронетехнике.

Огненный вал от термобарического боеприпаса затек во все углубления на местности, выжигая радиус на десятки метров, подчеркнули в МО. Задача военных после этого была выполнена — они расчистили путь российской пехоте.