ВС РФ под Херсоном применили против ВСУ акустический комплекс РИА Новости: войска РФ под Херсоном применили против ВСУ акустический комплекс

Фото: МО РФ

Российские военные на Херсонском направлении в рамках психологического воздействия на противника применили против войск ВСУ специальный акустический комплекс «Языковед», сообщил РИА Новости командир подразделения группировки войск «Днепр». Противнику неоднократно было предложено сдаться.

Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля «Тигр». Предназначен для проведения звуковещания, для проведения радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника, — рассказал он.

Командир подразделения добавил, что российские бронеавтомобили выдвигаются на передовую, там включают комплекс «Языковед» и он вещает в красной зоне противника, которому предлагается сдаться в плен. Военный считает, что применение «Языковеда» и на русском, и на украинском языках оправдано, поскольку есть стабильный поток военнопленных с обоих берегов Днепра.

Украинский военнопленный из 38-й бригады морской пехоты Руслан Нестерюк рассказал агентству, что решение сдаться он принял на левом берегу реки после такого аудиообращения российской армии.

Было слышно, в громкоговоритель говорили, предлагали сдаваться... Когда я увидел [российских] штурмовиков, я решил сдаться, — пояснил Нестерюк.

По мнению российских военных, в последнее время число украинских военнопленных увеличивается, что может говорить об иссякании мобилизационного ресурса Украины.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали ночную попытку украинских военных переправиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении. ВСУ не смогли десантироваться благодаря слаженной и эффективной работе расчета установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», которым руководит командир боевой машины БМ-21 группировки войск «Днепр» с позывным Ротор.