ВС РФ пленили в зоне СВО молодых и «идейных» киевлян ВС РФ взяли в плен в зоне СВО пятерых молодых киевлян

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие взяли в плен в зоне СВО шестерых военнослужащих ВСУ, сообщает Telegram-канал «Черная мамба». Как отмечается, пятеро из них молодые жители Киева от 21 до 23 лет. Несмотря на возраст, они хорошо подготовлены, отмечается в сообщении. Помимо этого у военнопленных оказались выбиты татуировки со свастикой и шевроны с неонацистской символикой. Минобороны данную информацию не комментировало.

Ранее независимый американский журналист Патрик Ланкастер разместил на своем YouTube-канале репортаж о бывших украинских военнослужащих, которые перешли в российскую армию. На видео бойцы рассказывают, что побудило их пойти на такой шаг и как украинские националистические батальоны расстреливали мирных жителей, пытавшихся уехать из зоны боевых действий.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спасении российского военнослужащего из украинского плена. В своем Telegram-канале он разместил видео, на котором неизвестный приставил к голове солдата пистолет и требовал перечислить на банковскую карту 200 тысяч рублей. В противном случае пленного угрожали убить. По словам Кадырова, вернуть бойца домой помог депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Его включили в список на обмен и спустя некоторое он вернулся на родину, рассказал глава региона.