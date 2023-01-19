Силы армии России перешли в наступление в районе города Орехов на территории Запорожской области, заявил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. Он сказал, что ВС РФ удерживают уже занятые позиции. Кроме того, военные берут под свой контроль все большую территорию области, передает РИА Новости. В Минобороны пока эту информацию не комментировали.