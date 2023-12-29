ВС РФ отразили три атаки ВСУ у Серебрянского лесничества

Фото: МО РФ

Подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ отразили три атаки штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества, сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его словам, противника удалось установить огнем артиллерии, при этом он потерял более 20 человек.

Подразделения группировки войск «Центр» в ходе специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи на Краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества военнослужащими группировки отражены три атаки штурмовых отрядов 24-й, 62-й механизированных бригад и подразделений Национальной гвардии Украины, — сказал собеседник агентства.

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