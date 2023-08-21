ВС РФ отразили несколько контратак ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Бойцы группировки «Отважные» отразили несколько контратак Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!». По его информации, армейская авиация уничтожила бронегруппу 63-й ОМБр украинских сил в районе населенного пункта Торское.

Российские артиллеристы также ударили по скоплению техники ВСУ у населенного пункта Ямполовка, а в районе Серебрянского лесничества ВС РФ отразили пять атак противника. Помимо этого, расчеты ПТУР пресекли две попытки украинских сил перебросить резервы на Краснолиманское направление.

Ранее руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении. Кроме этого, расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» ударили по скоплению сил противника и техники в районе населенного пункта Новодмитровка.

Военный корреспондент Александр Коц также отметил, что ВС РФ парализовали транспортный хаб украинских войск в Купянске. В связи с этим, по его словам, ВСУ не могут получать подкрепление и боеприпасы по железной дороге.