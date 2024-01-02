ВС РФ отразили атаку ВСУ на Купянском направлении МО: танкисты группировки «Запад» отбили атаку ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Танковые экипажи 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что передвижение противника было зафиксировано в лесном массиве.

Нас корректировал оператор БПЛА, и мы без труда двумя орудиями с закрытой огневой позиции отработали. Также подожгли их машину, — рассказал командир танка Т-72Б3.

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Александр Гордеев ранее заявил, что украинские войска предприняли пять попыток атак на позиции ВС РФ в районе Новомихайловки. Они были отражены бойцами мотострелковых подразделений армии России при поддержке артиллерии и авиации. Отмечается, что после отражения атак Вооруженные силы России нанесли удары по противнику в районах Угледара и Урожайного.

До этого глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.

Кроме того, ВС РФ отразили восемь атак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и одну — на Краснолиманском. По данным МО, на Херсонском направлении были уничтожены три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также пункт управления беспилотниками ВСУ.