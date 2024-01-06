ВС РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Западная группировка войск отразила контратаку штурмовых групп 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки, противник был вынужден отойти, сообщили в Минобороны РФ. Помимо живой силы, противник потерял военную технику, в том числе западного производства.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отразили контратаку штурмовых групп 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, усиленных боевыми машинами пехоты, в районе Синьковки. Противник вынужден был отойти, — приводит ведомство слова начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

Отмечается, что на потери ВСУ составили 25 человек. Кроме того, из строя выведены два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две 155-мм гаубицы Caesar французского производства, уничтожены склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов 120-й бригады территориальной обороны.

Несколькими часами ранее Минобороны сообщило, что на Купянском направлении расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, в нем находился командный центр ВСУ. Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня.

Накануне в 80 километрах от Купянска — у Сватово — российский боец в одиночку атаковал позиции ВСУ. Вооруженный автоматом, он подобрался к укрепленным позициям противника и бросил туда гранату. После этого военный вернулся к своим сослуживцам.