ВС РФ отбили у ВСУ населенный пункт на границе с регионом России Кадыров сообщил о взятии под контроль села Рыжевка на границе с Курской областью

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Полк «Ахмат-Чечня» совместно с военнослужащими других подразделений Минобороны РФ взял под контроль село Рыжевка в Сумской области, находящееся на границе с Курской областью, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, этот результат был достигнут без особых сложностей всего за три дня. Кадыров поблагодарил каждого бойца, участвовавшего в штурме.

В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить <...>. Убежден, такой же финал ожидает и другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований, — подчеркнул глава Чечни.

Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы за сутки в приграничных районах Курской области ликвидировали 15 дронов Вооруженных сил Украины, сообщил 9 июня врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, пострадавших нет, собственнику поврежденного дома окажут помощь.

До этого украинские военные попытались атаковать гражданские объекты на территории Геленджика. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что все БПЛА были подавлены силами ПВО, обошлось без пострадавших. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание.