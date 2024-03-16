ВС РФ одним ударом ломают оборону ВСУ: новости СВО на утро 16 марта

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Минометная артиллерийская батарея гвардейского мотострелкового полка Центрального военного округа упреждающим ударом сорвала попытку контратаки ВСУ на Авдеевском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там подчеркнули, что российские войска в течение нескольких часов накрывали подразделения ВСУ огнем из автоматических минометов 2Б9 «Василек» и в результате существенно улучшили положение на передовой.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 15 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Пять человек ранены при атаке украинского БПЛА под Белгородом

При атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль в селе Глотово Белгородской области пострадали пять человек, написал в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще у двух мужчин зафиксировали контузию средней степени тяжести. Всех пострадавших доставили в областную клиническую больницу, констатировал Гладков.

Грайворонский городской округ дважды подвергался атакам со стороны ВСУ. По информации губернатора, в городе Грайворон в результате украинского обстрела пострадали четыре человека, в том числе две женщины, которых доставили в больницу с осколочными ранениями. Еще двое были ранены при попадании снаряда в дом: мужчина получил ушиб головы, у девушки — шоковое состояние, врачи помогли им на месте, от госпитализации они отказались.

Знали ли в России о планах ВСУ прорваться через границу?

Сведения о планах Вооруженных сил Украины прорваться через границу РФ в Курской и Белгородской областях были получены разведчиками еще за две недели до диверсии, сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Поэтому президент России Владимир Путин дал поручение заменить срочников у разграничительной линии на контрактников и спецназ, добавил он.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Украинские беспилотники атаковали Курскую область

Система противовоздушной обороны уничтожила три беспилотника ВСУ над Курской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он попросил граждан не приближаться к обломкам и не трогать их.

«Восточная» артиллерия работает в зоне СВО

Российская бомбардировочная авиация и артиллерия успешно поразили позиции 1-й бригады президента Украины и 128-й бригады теробороны, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев. По его словам, опорные пункты были атакованы в районах Старомайорского, Урожайного и Вольного Поля.

Армия РФ улучшила позиции на фронтовой линии в этом районе, добавил начальник пресс-центра. Бойцы отразили одну контратаку противника и не дали ВСУ усилить ротацию на передовых позициях, сообщил Гордеев.

Зеленского обвинили в готовности утопить в крови всю Украину

Президент Украины Владимир Зеленский, стараясь сохранить свою власть, готов утопить в крови всю страну, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По его словам, Запад никак не намерен реагировать на решения украинского лидера.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Западные государства в то же время не собираются обращать внимание на нелегитимность режима Зеленского, уточнил Полянский. Как считает зампред, речь идет об игнорировании «всех его преступлений и диктаторских решений».

Отправит ли Финляндия войска на Украину?

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не исключать возможности отправки западных войск на Украину в долгосрочной перспективе, сообщает издание Politico. Глава ведомства отметила, что сейчас об этом речи не идет, однако в будущем ситуация может усугубиться.

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