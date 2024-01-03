ВС РФ оборудовали сеть воздушного наблюдения под Артемовском

Фото: МО РФ

Подразделения ПВО Тульского соединения ВДВ оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения на Артемовском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны России. Там отметили, что после обнаружения воздушной цели подразделения ПВО Тульского соединения ВДВ производят ее захват и ликвидацию расчетами зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10».

Для их обнаружения и уничтожения десантники оборудовали целую сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать в воздухе объекты противника, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее было опубликовано видео боевой работы снайперов Воздушно-десантных войск России на Артемовском направлении. На кадрах видно, как «призраки» ВДВ точным выстрелом ликвидируют противника в лесополосе. Накануне также были показаны кадры уничтожения российскими операторами дронов британской самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90 ВСУ на Херсонском направлении. На них видно, как после попадания БПЛА в САУ на огневой позиции противника возник пожар, который спровоцировал детонацию боекомплекта.

По мнению политолога Александра Казакова, наступательные действия, которые предпринимают российские военные на линии фронта от Каховского водохранилища до Купянска, сковывают и изматывают ВСУ, лишая их возможности перехватить инициативу и подтянуть резервы. По его словам, тактика передислокации сил позволяет дезорганизовать противника.