ВС РФ обезвредили в Херсонской области «Бабу-ягу» и четыре дрона ВСУ МО: ПВО и РЭБ ВДВ за сутки сбили в Херсонской области пять дронов ВСУ

Фото: МО РФ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск «Днепр» за сутки сбили и подавили в общей сложности пять дронов ВСУ на Херсонском направлении, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что схема отработанная: как только дежурные средства засекают беспилотники ВСУ у российских позиций, то сразу задействуется система РЭБ и ПВО.

Были сбиты средствами ПВО (за сутки) два ударных беспилотника ВСУ, в том числе квадрокоптер со сбросами и октакоптер типа «Баба Яга». Средствами РЭБ подавлено три FPV-дрона, — уточнили в оборонном ведомстве.

До этого Минобороны сообщило, что на Купянском направлении расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, в котором находился командный центр ВСУ. Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня.

Позднее стало известно, что подразделения украинских вооруженных сил (ВСУ) стали по-новому использовать дроны «Баба-яга» в зоне боевых действий. Боец спецназа «Ахмат» заявил, что устройства применяют для минирования дорог на Кременском участке фронта в Донбассе. По его словам, дроны подлетают к дороге, устанавливают на ней взведенные снаряды или мины, после чего отступают — все это помогает затруднить ротации бойцов на позициях.