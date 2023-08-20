ВС РФ ликвидировали свыше 40 солдат ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Штурмовые отряды группировки войск «Запад» ликвидировали свыше 40 солдат Вооруженных сил Украины при наступлении на Купянском направлении, сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. Кроме этого, ВС РФ захватили опорный пункт и четыре блиндажа.

В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжили наступление в направлении населенного пункта Ольшана. Овладели опорным пунктом, четырьмя блиндажами с личным составом и уничтожили свыше 40 военнослужащих противника, — сказал Якимкин.

В течение дня украинская армия осуществила пять контратак на позиции Вооруженных сил России с помощью бронетехники. По словам Якимкина, все атаки были успешно отражены.

14 августа военкор Евгений Поддубный сообщил, что в зоне СВО ликвидировали двух высокопоставленных офицеров ВСУ. По его словам, речь идет о командире разведотряда нацбатальона «Киевская Русь» Петре Корсаке и майоре из президентской бригады сухопутных войск ВСУ Юрии Цыбе.

13 августа военкор рассказал, что российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации офицера 126-й бригады ВСУ Эдуарда Ращука. Как уточнил журналист, Ращук — уроженец Одесской области и идейный неонацист, служивший в составе подразделения «Химера».