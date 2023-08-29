ВС РФ ликвидировали командира разведроты ВСУ в зоне СВО Поддубный: в зоне СВО ликвидирован командир разведроты ВСУ Сергей Мрачковский

Фото: МО РФ

ВС РФ ликвидировали командира разведроты 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитана Сергея Мрачковского, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил, что военный погиб в районе села Старомайорское.

В зоне СВО ликвидирован командир разведроты 35-й ОБрМП ВМСУ, капитан Сергей Мрачковский. Уничтожен в районе села Старомайорское, — написал Поддубный.

Ранее он сообщил, что российские военные ликвидировали украинского снайпера Владимира Горука на Запорожском направлении. До этого военнослужащие Воздушно-десантных войск ВС РФ уничтожили бойца элитного подразделения ВСУ в ходе боевых действий. Речь идет о солдате 95-й бригады Вооруженных сил Украины. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что он был ликвидирован одним выстрелом с использованием винтовки с тепловизионным прицелом.

Военный корреспондент Андрей Коц ранее заявил, что командование Вооруженных сил Украины вынуждено отправлять на передовую элитные подразделения вместо обычной штурмовой пехоты. По его словам, на Запорожском направлении начали действовать бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады. Предполагается, что такие действия командования связаны с нехваткой резервов. Коц также считает, что в скором времени Киев может провести мобилизацию среди покинувших страну мужчин, чтобы пополнить состав войск в условиях нехватки призывников.