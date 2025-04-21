Хинштейн сообщил об увольнении своего заместителя Врио замглавы Курской области Поляков уволился по собственному желанию

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Александр Хинштейн

Врио заместителя губернатора Курской области Константин Поляков покинул свой пост, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн на заседании регионального правительства. Трансляция мероприятия велась на странице в «ВКонтакте». По его словам, чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.

Поляков курировал Министерство спорта, комитет ЗАГС и архивное управление. Он уволился спустя менее двух месяцев после возвращения в правительство Курской области. По данным СМИ, Поляков являлся членом команды бывшего курского губернатора Алексея Смирнова, который сейчас находится под арестом за мошенничество.

Ранее был уволен замначальника Главного управления МЧС России по Курской области Леонид Припута, который отвечал за вопросы гражданской обороны. Полковника сняли с должности после инспекторской проверки качества защитных сооружений.

До этого сообщалось, что в Курской области после экспертизы качества «зубов дракона» возбудили уголовное дело. Проверка показала, что бетонные пирамиды не соответствовали ГОСТу. Арестованы глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители, а также ряд других фигурантов. По данным следствия, они присвоили свыше 3,2 млрд рублей. Из этой суммы руководство корпорации лично получило 805 млн рублей.