Врио вице-губернатора Владимирской области предъявили обвинение
Врио вице-губернатора Владимирской области предъявили обвинение в получении взятки
Анна Акимова
Анна Акимова
15:19, 17 ноября 2021
Григорий ВишневскийФото: provladimir.ru
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Временно исполняющему обязанности вице-губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому предъявили обвинение в получении взятки в размере 600 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следствия. Заседание по делу чиновника началось в Октябрьском районном суде Владимира в 12:00 17 ноября. Следственный комитет ходатайствует о его аресте на два месяца.
В отношении Вишневского 17 ноября 2021 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении указанного преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, — сказал следователь.
Отмечается, что следствие ходатайствовало об избрании в качестве меры пресечения чиновнику заключение под стражу, поскольку считает невозможной меру, не связанную с лишением свободы.
Вишневского задержали 16 ноября по подозрению в получении взятки от застройщика, в администрации Владимирской области были проведены следственные действия. Чиновник мог получить незаконное вознаграждение, пообещав решить вопрос с пристройкой двух лишних этажей к зданию школы. Предполагается, что о взятке правоохранительным органам мог рассказать застройщик.
Обязанности замглавы Владимирской области Вишневский исполнял с марта 2021 года. Он курировал вопросы социального развития региона. В частности, на его контроле находилось строительство новой школы во Владимире.