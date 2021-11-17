Врио вице-губернатора Владимирской области предъявили обвинение

Временно исполняющему обязанности вице-губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому предъявили обвинение в получении взятки в размере 600 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следствия. Заседание по делу чиновника началось в Октябрьском районном суде Владимира в 12:00 17 ноября. Следственный комитет ходатайствует о его аресте на два месяца.

В отношении Вишневского 17 ноября 2021 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении указанного преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, — сказал следователь.

Отмечается, что следствие ходатайствовало об избрании в качестве меры пресечения чиновнику заключение под стражу, поскольку считает невозможной меру, не связанную с лишением свободы.

Вишневского задержали 16 ноября по подозрению в получении взятки от застройщика, в администрации Владимирской области были проведены следственные действия. Чиновник мог получить незаконное вознаграждение, пообещав решить вопрос с пристройкой двух лишних этажей к зданию школы. Предполагается, что о взятке правоохранительным органам мог рассказать застройщик.

Обязанности замглавы Владимирской области Вишневский исполнял с марта 2021 года. Он курировал вопросы социального развития региона. В частности, на его контроле находилось строительство новой школы во Владимире.