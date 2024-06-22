Врио министра транспорта Самарской области арестовали ТАСС: суд арестовал Врио министра транспорта Самарской области до 20 августа

Суд арестовал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина до 20 августа, передает корреспондент ТАСС. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.

Избрать [Пивкину] меру пресечения в виде заключения под стражу по 20 августа включительно, — заявил судья.

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что полиция задержала Ивана Пивкина в рабочем кабинете. По информации депутата, у временно исполняющего обязанности министра транспорта Самарской области прошли обыски.

Хинштейн выразил мнение, что дело Пивкина может стать «настоящей бомбой», поскольку речь идет о существовании «преступного коррупционного картеля» в регионе. Депутат считает, что Пивкин является одним из самых «критикуемых, но непотопляемых чиновников» в области.

Ранее Telegram-канал Mash Gor сообщил, что бывшего мэра Магаса арестовали в Ингушетии. По данным канала, он будет находиться в СИЗО два месяца. По информации канала, бывшего градоначальника подозревают в превышении полномочий и хищениях из бюджета, по предварительным данным, он устраивал махинации через благотворительный фонд. По данным Mash Gor, арестованному удалось скрыться от полиции, его объявили в федеральный розыск.