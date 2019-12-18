Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, согласно которому выходной день переносится с 28 декабря на 31-е.
Документ распространяется на органы госвласти, предприятия, учреждения и организации. При этом он носит рекомендательный характер,
Официально 31 декабря выходным в России не является. С разрешения президента Владимира Путина регионы самостоятельно решают данный вопрос.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике последний день 2019 года нерабочим. Соответствующее решение он принял по результатам опроса в Instagram.
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