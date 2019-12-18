https://static.news.ru/photo/bd589b9a-2250-11ea-8d1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, согласно которому выходной день переносится с 28 декабря на 31-е.

Документ распространяется на органы госвласти, предприятия, учреждения и организации. При этом он носит рекомендательный характер, сообщается на официальном портале региона.

Официально 31 декабря выходным в России не является. С разрешения президента Владимира Путина регионы самостоятельно решают данный вопрос.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике последний день 2019 года нерабочим. Соответствующее решение он принял по результатам опроса в Instagram.