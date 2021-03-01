Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на приём

https://static.news.ru/photo/68f701d2-7ac8-11eb-be70-96000091f725_660.jpg Вячеслав Гладков Фото: stavregion.ru

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков попытался в качестве эксперимента записаться к себе на приём. Ему это не удалось.

Ни один человек сейчас трубки не берёт, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников <...>. Не хотят работать, — цитирует его РИА Новости.

Гладков добавил, что он три месяца не может добиться, чтобы в области организовали качественную запись к губернатору по личным вопросам. По его словам, он устал получать жалобы от людей, что к нему невозможно попасть на приём.

Это должно происходить автоматически, человек не должен думать об этом совсем, а у нас это прямо квест белгородский, — резюмировал глава региона.

Гладков заменил на данном посту Евгения Савченко, досрочно ушедшего в отставку. Первоначально предполагалось, что регион возглавит бывший руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, ставший заместителем Савченко незадолго до его ухода.

Ранее в Белгороде ведущих местных телеканалов Алексея Ерофеева и Наталью Томичик обвинили в том, что на прямой линии с Гладковым они не дали задать острый вопрос.

10 декабря в ходе прямой линии Гладков отвечал на вопросы жителей региона. Одна из них попыталась спросить у Гладкова, почему детям-сиротам предлагают жильё в плохом состоянии. В этот момент женщину прервали ведущие, заявив, что они плохо слышат собеседницу. Ерофеев и Томичик заявили, что речь идёт о технических неполадках, а не о цензуре, писал NEWS.ru.