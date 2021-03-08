Врио главы Мордовии назвал сроки формирования правительства республики

https://static.news.ru/photo/aef3df54-80a7-11eb-8790-96000091f725_660.jpg Артём Здунов Фото: zdunov_artem/instagram.com

Новый состав правительства Мордовии будет определён в течение нескольких месяцев. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Артём Здунов.

Для проведения конкурса мы уже привлекли высококлассных специалистов. Я уверен, что уже к лету мы определимся с новыми членами правительства, — цитирует его РИА Новости.

Здунов отметил, что в конкурсе могут участвовать все желающие, независимо от места проживания и работы. Оцениваться будут профессиональные качества претендентов.

Некоторое время назад врио главы Мордовии отправил кабмин в отставку. Здунов признал его работу неудовлетворительной, отметив, что председатель и ряд министров республиканского правительства самоустранились от решения местных проблем. До формирования нового состава члены кабмина работают в качестве исполняющих обязанности.

Ранее NEWS.ru писал, что Здунов возглавил Мордовию в ноябре 2020 года. На этом посту он сменил подавшего в отставку Владимира Волкова. Своими главными задачами новый руководитель республики назвал качество жизни граждан, их доходы и политику властей в области финансов.