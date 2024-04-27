Врио главы Кургана вступила в схватку с паводками, но покинула пост Врио главы Кургана Аргышева ушла в отставку на фоне продолжающихся паводков

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, следует из сообщения администрации города в Telegram-канале. Она займется контролем за выплатами пострадавшим от паводков. Должность врио займет директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова.

Сегодня, 27 апреля 2024 года, на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий временно исполняющего полномочия главы города Кургана Анастасии Аргышевой, — сказано в сообщении.

Отмечается, что Аргышева внесла весомый вклад в работу администрации Кургана во время паводков. Она лично выезжала к жителям, которые отказывались эвакуироваться из подтопляемых территорий.

Ранее глава Абатского района в Тюменской области Игорь Васильев заявил, что в селе Абатском объявили экстренную эвакуацию. Меры принимаются в связи с угрозой затопления улиц водой из реки. Согласно данным информационного центра правительства региона, на 06:00 мск уровень воды в Ишиме у Абатского вырос на 22 сантиметра за сутки.

Глава МЧС России Александр Куренков, комментируя ситуацию с паводками в Оренбургской области, сообщил, что на сегодняшний день жителям региона, пострадавшим в результате ЧП, выплатили более 1 млрд рублей. По его словам, в общей сложности материальную помощь получили 46 тысяч человек.