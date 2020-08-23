Врио главы Иркутской области встретился с протестующими

https://static.news.ru/photo/18f2f978-e55b-11ea-8713-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/i_kobzev

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился с протестующими у здания правительства. Он вышел к людям после требования одного из митингующих.

Не имея ответов, провокаторы быстро перешли на оскорбления и попытки вывести врио на эмоцию. Не получилось: организаторы сбежали, а люди, которые вышли, чтобы получить ответы от руководителя региона, получили их от него лично, — цитирует сообщение газета «Взгляд».

По данным издания, инициатором встречи с врио главы оказался участник движения «За новый социализм» Владимир Смолин.

Ранее NEWS.ru информировал о том, что митинг в поддержку арестованного по подозрению в причастности к убийствам дальневосточных предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в седьмой раз.