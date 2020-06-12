Врио главы Чувашии Николаев объявил, что пойдёт на выборы самовыдвиженцем

https://static.news.ru/photo/713a970a-ad69-11ea-967b-fa163e074e61_660.jpg Олег Николаев Фото: cap.ru

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев выдвинет свою кандидатуру на пост главы республики в порядке самовыдвижения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона, об этом Николаев заявил во время рабочего совещания с районами и городами республики.

Я принял решение для себя участвовать в выборах в порядке самовыдвижения, — цитирует его агентство.

Николаев добавил, что такая форма позволит максимально объединить все конструктивные силы Чувашской Республики, принадлежащие к разным политическим партиям. Отмечается, что выборы состоятся 13 сентября 2020 года.

Как писал NEWS.ru, бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд. Ответчиком по этому делу стал президент России Владимир Путин. Игнатьев планирует оспорить указ президента Российской Федерации от 29.01.2020 № 68 «О досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики». Первое заседание назначено на 30 июня.

В середине января Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами на вручении пожарной техники в Чебоксарах. Путин подписал указ об отрешении Игнатьева от должности «в связи с утратой доверия».