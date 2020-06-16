Временный лагерь в Дагестане за сутки покинули свыше 60 азербайджанцев

https://static.news.ru/photo/efd1d0b8-b07c-11ea-9de1-fa163e074e61_660.jpg Фото: 05.mchs.gov.ru

Полевой лагерь в Магарамкентском районе Дагестана за прошедшие сутки покинули 63 граждан Азербайджана, которые не могут попасть на родину в связи с временным закрытием госграницы с Россией на фоне пандемии коронавируса.

По словам представителя экстренных служб, к шести утра 17 июня в пункте временного размещения находились 297 азербайджанцев. Стуками ранее там располагались 360 человек, в том числе пять детей, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, после беспорядков, которые 15 июня устроили граждане Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане, задержаны 10 человек. Сотрудники СКР устанавливают всех причастных к инциденту лиц. Около 400 азербайджанцев, недовольных организацией их пропуска на родину, покинули платочный городок и попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ». Полицейских и военнослужащих погрануправления ФСБ по республике, нёсших службу по охране пункта временного размещения, они забросали камнями и другими предметами. В итоге семеро сотрудников полиции получили травмы.

Пункт временного размещения у границы с Азербайджаном был создан по инициативе МЧС РФ. В него направлялись граждане соседней республики, которым не удалось попасть на родину из-за пандемии коронавируса. Первоначально палаточный городок был рассчитан на 200 человек, а позднее был расширен ещё на 150 мест. В лагере обустроили 15 палаток и палатки-столовые, а также оснастили двумя полевыми кухнями, водовозами с питьевой и технической водой. Кроме того, на территории работают пожарный пост и пункт медицинской помощи на базе Центральной районной больницы Дербентского района.