Врачи заменили кардиостимулятор 100-летней крымчанке

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В Крыму врачи РКБ им. Н.А. Семашко заменили 100-летней местной жительнице кардиостимулятор. Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Анатолий Цыбрик рассказал «МК в Крыму», что впервые пациентке установили прибор в 2013 году из-за блокады сердца.

На одной из плановых проверок мы увидели, что нарушение ритма сердца стало хуже, стимулятор стал работать чаще. Из-за этого резко стал падать заряд батареи. И чтобы не рисковать тем, что разрядка произойдет в домашних условиях, мы решили провести замену кардиостимулятора, — пояснил хирург.

Пациентку госпитализировали, организовали полное обследование. Вместе с командой анестезиологов было принято решение проводить замену кардиостимулятора без наркоза, учитывая возраст женщины и сопутствующие заболевания. При этом Цыбрик отметил, что заболеваний у пенсионерки не так много из-за хорошей генетики. Операция длилась около 40 минут под местным наркозом. После женщину сразу же перевели в обычную палату. Сама пациентка уточнила, что чувствует себя хорошо.

Чувствую себя как будто ничего. А потом голова… Ну ничего: годов-то много, проработала много, — поделилась пенсионерка.

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