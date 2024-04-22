Врачи удалили из головы россиянина воткнутую отвертку В Башкортостане врачи успешно извлекли отвертку из головы пациента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкортостане врачи успешно извлекли отвертку из головы пациента, который получил травму во время бытового конфликта, сообщает Министерство здравоохранения региона в Telegram-канале. 44-летний мужчина был доставлен в больницу города Кумертау в критическом состоянии.

Томография показала, что отвертка повредила мозжечок, но не задела крупные сосуды, которые снабжают мозг. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин уточнил, что операцией занимались специалисты больницы и она продолжалась около часа. За это время врачам удалось спасти жизнь пациента, и теперь его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее хирург-оториноларинголог Долгопрудненской больницы в Подмосковье Елизавета Ершова заявила, что любые запущенные боли в ушах могут привести к менингиту. Она сообщила, что недавно в медучреждение поступил пациент, состояние которого ухудшилось из-за недолеченного отита. У пациента обнаружили гнойный менингит, который едва не лишил его жизни.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что хирурги изуродовали лицо россиянки во время неудачной операции по блефаропластике в Азербайджане. Как указывает канал, девушка уже год живет с гнойниками и шрамами на лице и жалуется на боли.