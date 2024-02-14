Врачи вынудили пациентку со сломанным позвоночником самой ехать в больницу Mash: врачи скорой сказали пациентке с переломом позвонка самой ехать в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи скорой помощи сказали пациентке с подозрением на перелом позвоночника из Усть-Уды самостоятельно добираться до больницы, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его данным, женщина всю ночь добиралась до учреждения, расположенного в 180 км от ее дома. Глава Боханской центральной районной больницы Виктор Ханташкеев подтвердил эту информацию и заявил, что ее должны были довезти, но до другого учреждения.

Источники канала утверждают, что жительница поселка Усть-Уда ударилась спиной 11 февраля. Сразу после получения травмы она вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики заявили, что ей нужно самой добираться до больницы. Вместе с мужем она ехала в соседний поселок всю ночь, испытывая боль. Хирурги Боханской ЦРБ диагностировали у нее перелом позвонка и назначили лечение. Женщине предстоит провести в лежачем положении месяц. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Как сообщалось ранее, в Островском районе Псковской области перевернулся автомобиль скорой помощи, следовавший на место ДТП со школьным автобусом. В результате аварии пострадали фельдшер и водитель. На место происшествия оперативно выехали сотрудники ГИБДД, медики, пожарные, а также спасатели. Пострадавшим оказывается помощь.