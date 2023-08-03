Врачи в Подмосковье спасли 95-летнюю пациентку с пульсом 30 ударов в минуту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье врачи Егорьевской больницы спасли 95-летнюю пациентку, которую госпитализировали с пульсом 30 ударов в минуту, рассказал NEWS.ru руководитель регионального сосудистого центра, кардиолог Фуркат Гафуров. По его словам, женщине грозила остановка сердца, причиной такого состояния стал вышедший из строя кардиостимулятор, отслеживающий частоту сердечных сокращений и при необходимости увеличивающий ее.

Под местной анестезией мы провели эндоваскулярную операцию. Через небольшой разрез в области ключицы и прокол подключичной вены мы произвели замену блока кардиостимулятора. Благодаря профессионализму врачей и наличию ангиографического оборудования, операция прошла успешно и заняла около 30 минут, — сообщил Гафуров.

Специалист напомнил, что после установки кардиостимулятора необходимо каждый год проводить его тестирование.

Наша пациентка последние несколько лет не проходила плановые осмотры и аппарат внезапно перестал работать. <...> На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже с ритмом сердца до 60 ударов в минуту была выписана под наблюдение врача-кардиолога по месту жительства, — рассказал руководитель сосудистого центра.

Ранее кардиолог Татьяна Оюнарова рассказала, что жаркая погода может быть особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них может появиться одышка, головокружение, общая слабость, случаются и обмороки, может меняться давление. Это является реакцией организма на изменения внешней среды, объяснила врач.