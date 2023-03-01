Врачи Подмосковья получили 400 земельных участков в новых поселках Глава Подмосковья Воробьев: медикам региона выделили 400 земельных участков в новых поселках

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Власти Московской области выделили врачам региона около 400 земельных участков в новых поселках для медиков, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Поселки находятся на территориях с готовой инфраструктурой в Домодедово, Ступино, Сергиевом Посаде, Воскресенске и Богородском округе, пишет «360». По словам главы Подмосковья, запущенная в 2022 году программа «Земля врачам» поможет привлечь медработников к работе в области.

Уже 400 участков в таких поселках мы распределили. Надеюсь, что земля в Подмосковье станет хорошим стимулом для медиков, чтобы приезжать и оставаться работать в наших больницах и поликлиниках, строить здесь свое будущее, — заявил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что медикам предоставляют не просто земельные участки, а полноценные поселки с водопроводом, электричеством и газом, а также развитой инфраструктурой. Помимо того, в новых населенных пунктах прокладывают дороги и тротуары, отметил он.

Чтобы стать претендентом на получение земельного участка для медработников, жителям Подмосковья необходимо обратиться в администрацию своего городского округа или самостоятельно найти участок на кадастровой карте, пишет издание. После этого следует подать заявку на «Госуслугах», где будут указаны координаты участка, должность врача и место его работы.

Андрей Воробьев ранее провел встречу с раненными в ходе специальной военной операции на Украине бойцами в клинической больнице в Видном. Глава региона пообещал, что всем бойцам помогут с протезированием и реабилитацией.