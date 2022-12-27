Врачи в Петербурге не смогли спасти ребенка, проглотившего батарейку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи детской больницы № 5 Санкт-Петербурга не смогли спасти годовалую девочку, в желудке которой нашли батарейку, передает «Фонтанка SPB Online». Они боролись за ее жизнь три недели. По предварительной информации, девочка проглотила круглую батарейку от игрушки.

Врачи детской больницы № 5 не смогли спасти годовалую девочку, в желудке которой нашли батарейку. Они боролись за её жизнь три недели. Малышка проглотила батарейку около трех месяцев назад. В больницу в тяжелом состоянии ее доставили 4 декабря из квартиры в Купчин, — указано в сообщении.

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