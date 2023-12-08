Врачи уронили блокадницу с каталки и добавили ей в анамнез травму головы В Петербурге врачи уронили 95-летнюю женщину с каталки, она попала в реанимацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге медики скорой случайно уронили пожилую пациентку, сообщает канал «78» со ссылкой на слова правнучки женщины, которая была свидетельницей случившегося. В итоге в анамнезе у 95-летней блокадницы добавились черепно-мозговая травма и сломанное ребро.

Женщину привезли в больницу с подозрением на инфаркт, однако медики случайно уронили ее, из-за чего пенсионерка получила ряд травм. Ее сразу поместили в реанимацию. Врачи, в свою очередь, уверяют, что падение не сказалось негативно на здоровье петербурженки.

Был осмотр у нейрохирурга, кардиолога, было сделано КТ. Никаких серьезных последствий падения не было. Падение не было существенным. И не принесло урон ни жизни, ни здоровью, — рассказали в больнице.

При этом родственники блокадницы рассказали, что на теле женщины имеются серьезные гематомы. Кроме того, никто из больницы не взял ответственность за инцидент и не принес извинения.

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