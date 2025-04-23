Врачи спасли жизнь россиянину с 20 ножевыми ранениями В Нижнем Тагиле врачи спасли 56-летнего мужчину с 20 ножевыми ранениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи больницы № 1 в Нижнем Тагиле спасли жизнь 56-летнему уральцу с 20 ножевыми ранениями, сообщил Минздрав Свердловской области. По данным ведомства, мужчину доставили с перебитыми веной, щитовидной железой и артериями. Пациент истекал кровью, но медики сработали оперативно и без паники, успев провести операцию.

Бригада врачей Городской больницы № 1 Нижнего Тагила спасла 56-летнего уральца с двадцатью ножевыми ранениями. У мужчины были повреждены яремная вена, щитовидная железа и питающие ее артерии, — уточнили в ведомстве.

Массивная кровопотеря могла привести к смерти пациента в любую минуту, отметили в Минздраве. Поступивший в больницу находился в критическом состоянии. Хирургическое вмешательство при таких условиях требует от врачей огромного напряжения сил, глубоких знаний и мастерства, подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что время во многих случаях является решающим фактором, но выстроенный алгоритм взаимодействия специалистов и современные технологии позволяют быстро спасать жизни. Мужчина уже выписан домой из стационара, а врачи следят за состоянием его здоровья амбулаторно.

Ранее врачи в Мытищах спасли руку 45-летнему пациенту с обширной открытой раной и многооскольчатым переломом лучевой кости. Сложная операция заняла у медиков два часа.