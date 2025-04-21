В Новосибирске врачи спасли случайно проглотившего саморез мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль скорой медицинской помощи

В Новосибирске врачи спасли мужчину, который случайно проглотил саморез, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Новосибирской области. Инцидент произошел в момент, когда россиянин делал ремонт и держал крепежный элемент во рту.

Мужчина попал в стационар из-за опасной привычки. Специалисты Городской клинической больницы № 25 провели срочное и аккуратное эндоскопическое удаление, — сообщили в ведомстве.

В стационар мужчину пришлось срочно госпитализировать, поскольку саморез мог существенно повредить его пищевод. Оказалось, в тот день в ГКБ № 25 поступили сразу два пациента с инородными телами: у второго мужчины в этой части пищеварительного тракта застрял крупный кусок мяса.

В Италии 50-летний мужчина ранее подавился ветчиной и умер на обеде в Пасху. Его родственники сразу вызвали спасателей. Однако прибывшие на место специалисты не смогли реанимировать мужчину.