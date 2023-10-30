Тюменские врачи спасли мужчину с ожогом 90% тела

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Тюменские врачи спасли 35-летнего местного жителя, который получил сильнейшие ожоги во время тушения лесного пожара, сообщили в областной клинической больнице № 1 Тюмени, где лечили волонтера. По словам хирурга ожогового отделения Натальи Маляренко, мужчина поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, площадь поражения кожных покровов составляла 90%, 40% из них — глубокие.

Такая травма относится к категории несовместимых с жизнью. Он был помещен в специальную противоожоговую кровать, переведен на искусственную вентиляцию легких, далее наложение трахеостомы и комплексная терапия. За все время лечения ему было выполнено пять этапов аутодермопластики, то есть восстановления кожного покрова, — рассказала Маляренко.

Ожоги мужчина получил в мае этого года. Тогда из-за ухудшения пожарной обстановки в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. На борьбу со стихией вышли в том числе и местные жители, чьи дома оказались в опасности. Они помогали пожарным.

По данным медиков, сотрудники реанимации боролись за жизнь мужчины 78 дней. После того как состояние удалось стабилизировать, к делу подключились пластические хирурги. Медики предупреждают, что такие травмы не проходят бесследно. Волонтеру теперь предстоит долгая реабилитация.

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