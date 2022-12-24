Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово Врачи заявили о тяжелом состоянии двух пострадавших при пожаре в Кемерово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое пострадавших при пожаре в доме престарелых в Кемерово находятся в тяжелом состоянии. Они получили серьезные ожоги, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

Агентство отмечает, что врачи оказали помощь шести пострадавшим.

Всего помощь оказана шести пострадавшим, среди которых четыре человека с отравлениями продуктами горения легкой степени, они определены на амбулаторное лечение, — цитирует агентство представителя центра.

На месте пожара на улице Таврической работали пять бригад скорой медицинской помощи, в том числе одна из Центра медицины катастроф.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 декабря произошел пожар в частном и нелегальном доме престарелых в Кемерово. Погибли 13 человек. Площадь возгорания составила 180 кв. м. Полностью выгорел второй этаж здания, на котором проживали 20 постояльцев. Предварительной причиной пожара называется неправильная эксплуатация печи.