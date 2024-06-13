Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в ДНР корреспондента НТВ НТВ: получивший ранение в ДНР корреспондент Ивлиев прооперирован

Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС

Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев

Журналист телекомпании НТВ Алексей Ивлиев, пострадавший в Донецкой Народной Республике, успешно перенес операцию и находится в стабильном состоянии, сообщается в Telegram-канале НТВ. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

Нашего корреспондента Алексея Ивлиева, получившего ранение в Горловке, прооперировали, он находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет, — говорится в сообщении.

Ранее в Горловке скончался оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин. Информацию подтвердил мэр города Иван Приходько. Кожин вместе с коллегами попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого Приходько сообщал, что корреспондент службы информации НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала были ранены в Донецкой Народной Республике. Главврач городской больницы № 2 Нелля Якуненко позднее уточнила, что раненые журналисты находились в коме. По ее словам, пострадавших прооперировали.

Сенатор Ольга Епифанова высказала мнение, что российские журналисты стали злейшими врагами для Украины. Она подчеркнула, что корреспонденты РФ героически встали в строй с бойцами ВС России. По ее словам, практика пребывания журналистов в горячих точках показывает их высокую уязвимость. Однако это категорически недопустимо в отношении тех, кто по нормам международного права должен быть неприкосновенен.