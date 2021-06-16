Врачи стали чаще выявлять коронавирус у молодых людей

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Наталья Поликарпова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Невыполнение требования о вакцинации сотрудников может обернуться для работодателя штрафом от 30 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главконтроля Евгения Данчикова.

За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрено привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда, — цитирует его агентство. Данчиков добавил, что для индивидуальных предпринимателей...