Врачи стали чаще выявлять коронавирус у молодых людей

https://static.news.ru/photo/c0557704-cead-11eb-9fa4-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Новосибирские врачи сообщили, что в регионе возросло число заболевших коронавирусом среди молодёжи, пишет «МК в Новосибирске».
По информации замминистра здравоохранения области Елены Аксёновой и главного инфекциониста региона Ларисы Поздняковой, в третью волну выросло число тяжёлых случаев COVID-19 среди пациентов в возрасте 18–20 лет.
Такого мы раньше не наблюдали. Были больные в основном старшего возраста, — рассказала Позднякова.
По её словам, большинство заражённых не были вакцинированы и болели вирусом ранее.
По данным на 16 июня, в России за последние сутки было выявлено 13 397 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 396 человек. Из больниц выписаны 10 256 пациентов. В настоящее время под наблюдением медиков находятся 594 067 человек. Всего с начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 5,2 млн человек. Из них свыше 4,8 млн выздоровели, ещё 127,5 тысячи скончались.