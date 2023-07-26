Врачи извлекли неразорвавшийся снаряд из бедра десантника ВС РФ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские военные хирурги провели сложную операцию прямо в зоне СВО, сообщает MK.RU. С риском для жизни они извлекли неразорвавшийся снаряд калибра 30 мм из бедра десантника, который попал под обстрел в районе Артемовска.

Cложность заключалась в том, что транспортировать раненого не представлялось возможным — одно неосторожное движение могло привести к гибели бойца. Поэтому оперировать его пришлось на передовой в полевом госпитале, откуда эвакуировали других пациентов и персонал.

Десантник и медики во время операции были одеты в бронежилеты. В госпитале также дежурили саперы, которые консультировали хирургов. В итоге снаряд успешно извлекли, после чего бойца доставили в больницу в Ростове-на-Дону.

Боеприпасы калибра 30 мм используются при стрельбе из автоматических пушек, установленных на технике. Они предназначены для поражения бронированных целей и укрепленных укрытий.

Ранее врачи в Рязани прооперировали добровольца, который получил опасное ранение в зоне боевых действий. Металлический осколок прошел сквозь его шею и застрял в области затылка.

Как показало предварительное обследование, мужчина чудом дотянул на больницы. Он мог умереть от кровопотери еще на поле боя, но образовавшаяся на месте раны гематома остановила кровотечение. Перед операцией медики собрали консилиум, во время которого было решено проводить лечение поэтапно. Сначала хирурги перекрыли поврежденную позвоночную артерию и исключили риск кровотечения при извлечении осколка. После этого они восстановили поврежденный сосуд.